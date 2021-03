Man die hond op gruwelijke wijze vermoordde, mag een nieuwe hond

Een man die zijn hond in 2015 op gruwelijke wijze om het leven bracht, mag nu een nieuwe hond. Dat oordeelde de rechter in Groningen vanochtend. Volgens de rechter kan de man beter een hond nemen nu hij nog in zijn proeftijd is en er toezicht kan worden opgelegd, dan wanneer die proeftijd in september is afgelopen.

De man, een 61-jarige Muntendammer, vermoordde zijn hond in mei 2015, schrijft RTV Noord. Hij deed dat door de poten van het dier met tiewraps vast te binden en zijn snuit dicht te plakken met tape. Daarna schopte hij de Husky in de buik, sloeg hij het beestje tegen de muur van de schuur en begroef hij het dier, terwijl het waarschijnlijk nog leefde. Proeftijd Hij kreeg daarvoor een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand voor ernstige dierenmishandeling. In de drie jaar proeftijd die hij kreeg opgelegd mocht hij geen dieren houden, op de kanarie die hij al had na. Die proeftijd werd nog een keer verlengd, tot september van dit jaar. Bij de rechter zei hij vanmorgen dat hij heel graag weer een hond wil hebben. Lees ook: Illegale hondenhandel met 21 puppy's opgerold in Vriezenveen De rechter besloot dat het beter is dat de man nu een hond neemt, omdat nu nog als voorwaarde kan worden gesteld dat hij controles toestaat van de reclassering en de dierenpolitie, en hij zich laat begeleiden in het houden en verzorgen van de hond. Accepteert hij die controles niet of zorgt hij niet goed voor de hond, 'dan is het einde oefening', waarschuwde de rechter. De beslissing van de rechter leidt tot een hoop woede. Op Twitter wordt de rechter onder meer 'harteloos' genoemd en zijn beslissing 'achterlijk' en 'respectloos'. Maar volgens de Partij voor de Dieren kan een rechter een dierenbeul nu niet levenslang verbieden om een dier te nemen. De partij pleit er daarom voor dat zo'n verbod wettelijk mogelijk wordt. Een grote schoft vermoordt zijn hond op gruwelijke wijze. Hij bindt het dier vast, schopt het half dood en begraaft de hond levend.

En de rechter vindt het goed dat de man opnieuw een hond houdt.@PartijvdDieren wil levenslang houdverbod voor dierenbeulen!https://t.co/rNrA8SKEdG — Frank Wassenberg (@WassenbergFrank) March 29, 2021 Het probleem is ook dat de rechter wettelijk nog geen levenslang houdverbod op kan leggen. Zelfs niet aan de grootste dierenbeulen. De wet biedt die mogelijkheid nu nog niet.

Goed dat het Openbaar Ministerie nu een enquête houdt over dierenmishandeling!https://t.co/xkykp2EGwa — Frank Wassenberg (@WassenbergFrank) March 29, 2021