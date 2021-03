Als je al corona hebt gehad, krijg je dan één of twee prikken?

Maar in de praktijk is het nu nog niet zo ver, zegt het RIVM. Wie al corona heeft gehad en nu gevaccineerd wordt, krijgt net als iedereen twee prikken.

In de praktijk

Dat komt omdat nog moet worden besloten hoe het goed geregeld kan worden. Moet er bijvoorbeeld voor iedereen die wordt uitgenodigd nog voordat de uitnodiging verstuurd wordt, worden gekeken of ze één of twee prikken nodig hebben? Of moeten met iedereen twee afspraken worden gemaakt en er daarna weer een worden afgezegd? "Als daar een beslissing over is genomen, dan zullen we hiermee beginnen." Wanneer dat is, is nog niet te zeggen.

Overigens maakt de Gezondheidsraad wel een voorbehoud bij het advies om mensen die recent corona hebben gehad, maar één keer te vaccineren: "Nader onderzoek is nodig om te achterhalen hoe lang de bescherming na een infectie en na (eenmalige) vaccinatie aanhoudt. De raad zal de ontwikkelingen volgen en opnieuw adviseren indien daar aanleiding voor is."