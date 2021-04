'Dat ik 25 jaar ben en opeens geen moeder meer heb, is heel onwerkelijk'

"Thuis ging het steeds slechter, dus ze moest helaas weer opgenomen worden in hetzelfde ziekenhuis, dit keer op de corona-afdeling. Mijn vader en ik mochten er niet naartoe, wij waren aangestoken door mijn moeder en ook besmet geraakt met corona. Vanuit het ziekenhuis kregen we al snel een telefoontje dat ze beademd moest worden en naar de intensive care van het Martini Ziekenhuis in Groningen werd overgebracht. Nog geen half uur daarvoor had mijn moeder nog contact gehad met mijn vader. Ze vertelde dat ze zo'n mooi uitzicht had op de A7 vanuit haar ziekenhuisbed. Toen dachten we nog: gelukkig gaat het goedkomen met haar hart, dat coronagedoe zal dan ook wel goedkomen.

Maar niets was minder waar. De artsen vertelden ons namelijk dat de situatie van mijn moeder vrij bijzonder was. Na veel verschillende onderzoeken en echo's kwamen ze er achter dat ze corona had in haar hart. Erg zeldzaam, op dat moment was dat nog maar zes keer voorgekomen in heel Nederland. De artsen waren duidelijk tegen ons: 'We weten niet wat dit is, maar wij gaan ons uiterste best doen.'

Ze zochten gelijk contact met andere artsen in heel Nederland die mogelijk verstand van de situatie hadden en ze probeerden van alles."