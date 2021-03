Verdriet na dood Melissa: 'Ze was een inspiratie voor velen'

Haar overlijden hakte er dan ook flink in. "Ook al voelde je het aankomen, schrok ik toch toen ik het op Instagram zag staan. Ik was heel verdrietig, krijg nog steeds een brok in mijn keel als ik er over praat. Ik vraag me soms af: als ze nog meer tijd had gehad, hoeveel moois had ze dan nog meer kunnen bijdragen?"

Confronterend

"Ze was zo'n sterk, puur en eerlijk persoon", vertelt ze. "Ik vond het zo mooi dat ze altijd zei: ik ben niet de kanker, ik ben gewoon Melissa. Ze was ook gewoon een jonge vrouw die zich volop aan het ontwikkelen was."

Omdat Kim ook ziek was (ze heeft vorige week haar laatste medicatie gekregen), waren de verhalen die Melissa deelde, soms best confronterend. "Je wist dat ze het niet ging redden, en dat is voor mij misschien ook wel de realiteit. De kanker kan terugkomen. Maar juist om hoe zij er in stond en hoe zij er mee omging, gaf mij heel veel steun. Zij snapte precies hoe ik me ook voelde, en kon dat heel mooi en eerlijk verwoorden. Daarmee gaf ze mij ook een stem."