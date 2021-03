Sabine (23) weet hoe het is – zij werd als kind gedwongen haar borsten te laten zien

Daar spraken ze verder. "Dat waren normale gesprekken, niets geks. Op een bepaald moment vroeg hij of ik mijn webcam aan kon zetten zodat hij me kon zien."

'Ik weet je te vinden'

En toen sloeg de sfeer al snel om. "Hij vroeg eerst of ik mijn gezicht wilde laten zien en daarna wilde hij dat ik mijn borsten liet zien. Ik dacht meteen: dat ga ik niet doen. Maar toen kwamen er bedreigingen bij. 'Ik weet je te vinden', zei hij. En: 'ik weet waar je woont'."

Sabine raakte in paniek. "Ik was 11, ik had geen idee wat ik moest doen en was doodsbang. In die paniek heb ik toen mijn borsten laten zien. Daarna heb ik meteen de laptop dichtgedaan en het account op alle plekken geblokkeerd."

'Voelde me heel erg klote'

Een verschrikkelijke tijd brak aan voor Sabine. "Ik voelde me heel erg klote, ik kan het denk ik niet anders omschrijven. Ik moest de volgende dag naar school toe. Ik had geen idee wie er achter het account zat. Dus ik dacht, misschien is het wel een jongen van school. Of een zoon van de juf. Ik wist het niet en dat gaf me en heel onveilig gevoel. Ik durfde mensen lange tijd niet meer te vertrouwen."

Ook in de jaren daarna bleef het incident haar achtervolgen. "Ik was soms bang dat diegene die achter het account zat, me alsnog zou komen opzoeken. En soms ben ik nog steeds bang dat de foto's ergens op kunnen duiken. Ik weet niet wie het gedaan heeft en daar ga ik ook nooit meer achter komen. Ik heb het heel lang verdrongen, geprobeerd er niet aan te denken."