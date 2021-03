Moeder verdacht van doden baby en steken 7-jarige dochter

Dat bleek tijdens een inleidende zitting tegen de vrouw, Chamira E. Het Openbaar Ministerie ging er in eerste instantie van uit dat het zoontje van de vrouw in augustus door grof geweld was gedood, maar justitie breidt de aanklacht na pathologisch onderzoek uit.

Twijfels over doodsoorzaak

Dat er zo lang twijfel is over de doodsoorzaak van het kindje, komt omdat het al enige tijd was overleden toen het werd gevonden. Het lijkje lag in een sporttas die verborgen was in het huis van de vrouw in Amsterdam-Noord.