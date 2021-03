Ouders boos over actie Mocro Maffia-acteurs: 'Daar gaat het rolmodel'

Sociale media

Het gesprek maakt veel los op sociale media. Moeder Nancy Meister heeft twee tienerzoons die grote fans zijn van de serie en de muziek van Wahib. Nancy is erg boos om de actie van het tweetal.

"Wahib is een rolmodel. Toevallig hadden we het deze week nog veel over hem gehad. Ik schrok er echt van toen ik het hoorde, ik kon het me nauwelijks voorstellen."

Nancy is direct met haar twee zoons gaan praten over de kwestie. "Ik heb tegen ze gezegd: die acteurs hebben iets heel stoms gedaan. Ook heb ik uitgelegd waarom ik denk dat het is gebeurd. Dat ze dachten dat het grappig was, zonder zich te realiseren hoeveel pijn je daarmee iemand kan doen."