Politieoptreden tegen demonstranten Museumplein kostte al 5,5 miljoen euro

Dit weekend spande de kroon wat betreft de kosten, zegt de politie tegen persbureau ANP: omdat er twee dagen op rij werd ingegrepen, kostte het optreden van zaterdag en zondag in totaal 1,4 miljoen euro.

Geen extra uitgaven

Volgens de woordvoerder gaat het niet om extra uitgaven, maar gaat het politie-optreden ten koste van ander politiewerk. Voor de berekening wordt gekeken naar het aantal politiemensen dat wordt ingezet, en hoeveel uur zij werken.

"Het werk dat iemand bij de mobiele eenheid of de aanhoudingseenheid doet, is een neventaak. Die inzet gaat dus logischerwijs ten koste van iets anders, bijvoorbeeld werk in de wijk, in de basisteams, de noodhulp, of werk aan politieonderzoeken." De politie Amsterdam krijgt bij het optreden op het Museumplein hulp van eenheden uit het hele land, van Noord-Nederland tot Limburg. "Dat moet ook wel, als dit elke zondag plaatsvindt."