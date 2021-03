Kerk op Urk laat coronamaatregelen los: 'Wij creëren eigen fieldlab-experiment'

De Gereformeerde Gemeenten adviseert kerken om maatwerk toe te passen. "Er is een verschil tussen of je 30 mensen in een kleine kerk hebt of 30 mensen in een kerk in Barneveld. Wij respecteren de RIVM-richtlijnen in de zin dat we er rekening mee houden, maar we hebben ook de vrijheid van godsdienst. Het is een spanningsveld tussen gezondheid en het geestelijk welzijn van mensen, maar daarin zoeken we niet de uitersten op."

'Veiliger dan supermarkt'

Volgens Mulder zijn de meeste kerken in Nederland zich goed bewust van hun verantwoordelijkheden. Hij kent ook geen ander voorbeelden van kerken die dit niet doen. "Ik zit liever in de kerk dan in de supermarkt. Mensen die naar de dienst komen, hebben geen klachten, ontsmetten hun handen, gaan zitten en aan het eind gaat de kerk bank voor bank leeg."