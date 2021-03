Zedenpolitie houdt acteur Bilal Wahib (22) aan na Instagramvideo

Voor NPO Zapp maakt Bilal het programma Teenage Boss. Een woordvoerder laat aan RTL Boulevard weten dat de beelden onacceptabel zijn voor de zender. "BNNVARA en NPO Zapp keuren dit ten zeerste af. Op dit moment probeert BNNVARA in contact te komen met de betrokkenen."

Ook RTL laat weten enorm te zijn geschrokken van het filmpje. "Het incident is momenteel in onderzoek van de zedenpolitie, we wachten de uitkomst hiervan af. In de tussentijd hebben we besloten de uitzending van Rooijakkers over de Vloer van vanavond, waar Bilal Wahib in te zien is, te vervangen door een andere aflevering. Wanneer de aflevering met Bilal te zien zal zijn, is nog niet bekend."