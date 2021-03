Zorgen om avondklok tijdens ramadan: 'Slapen in moskee is geen goed idee'

Overnachten in de moskee

Sommige moskeebesturen zouden het idee hebben geopperd om moskeegangers na het avondgebed dan maar te laten overnachten in het gebedshuis, zegt CMO. "Maar dat vinden wij geen goed idee in verband met het besmettingsrisico van corona", zegt Köktas. "Samenkomen en samen blijven is geen oplossing."

In een brief aan het kabinet biedt het CMO aan mee te denken over het vinden van een gepaste oplossing. "We hebben samen met u in het verleden ervaren dat de moskeeën en moskeebezoekers zich netjes hebben gehouden aan de afspraken. Als we voor de problemen afspraken kunnen maken, zijn we ervan overtuigd dat het goed zal verlopen."