Kamervragen na stickers op woning: 'Intimiderend en laf'

Huub Bellemakers denkt wel te weten waarom hij de stickers kreeg. "Dat was waarschijnlijk door een tweet die ik had verstuurd." In die tweet vergeleek hij een bijeenkomst van Forum voor Democratie met een manifestatie van de nazi's.

"Ik had dat niet moeten doen, maar dat wil niet zeggen dat ze me thuis op moeten zoeken."

'Dit is niet normaal'

Ook Nadia Bouras kreeg een sticker op haar woning in Amsterdam. "Ik kom net thuis en vind dit op mijn deurpost. Dit is niet normaal", schrijft ze in een post op Twitter, waar ook een foto van de sticker te zien is. Bouras is universitair docent voor de opleidingen Geschiedenis en Urban Studies.