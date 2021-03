Catshuisoverleg: avondklok blijft van kracht, terrassen met Pasen nog niet open

Dat zei Menno de Jong, viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) eerder vandaag ook. "Ik denk vanuit de infectiedruk dat het een brug te ver is. Pasen is over een week of twee. Dat is in mijn optiek te snel."

Avondklok

Ook zou het nog te vroeg zijn voor het heropenen van het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang. Ook de avondklok blijft voorlopig van kracht.

Eerder zei De Jonge dat voor deze punten eind deze maand wellicht meer mogelijk was, mits de coronacijfers het zouden toelaten. Maar de besmettingscijfers liggen al enkele dagen boven de 7000 en ook het 'reproductiegetal' is te hoog.