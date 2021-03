Waarom wordt het noorden later gevaccineerd met AstraZeneca dan het zuiden?

Eevn iets terug. We prikken dus mensen uit 56 en 57, maar het ging toch over de leeftijd 60-64? En niet alleen over mensen die uit 1956 en 1957 komen? Klopt. Maar het RIVM meldt dat éérst alle mensen in het hele land uit de jaartallen 56 en 57 aan bod komen, dus ook in Groningen. Daarna begint het prikken weer in Zeeland met de mensen uit de jaren na 57.

Ben je dus 64 en woon je in Groningen, dan ben je eerder aan de beurt dan iemand van 61 die in Zeeland woont. Zo zou het moeten gaan.

Waarom eerst het zuiden?

Maar dan de vraag waar we mee begonnen. Waarom is het zuiden eigenlijk eerst, en niet het noorden? En waarom is er niet gekozen om bijvoorbeeld eerst te vaccineren in coronabrandhaarden? Het antwoord op die laatste vraag is simpel: dat is te ingewikkeld. "Huisartsen moeten een planning kunnen maken, brandhaarden wisselen van plek en je wilt ook de flacons leeg kunnen prikken om spillage te voorkomen", zegt RIVM-woordvoerder Charlotte Menten.