Corona, klimaat én cadeautjes lokten jongeren naar stembus

Niet iets om jaloers op te zijn, en ook niet wat burgemeester Broertjes van Hilversum voor ogen heeft gehad. Wat wel het doel was: de opkomst onder jongeren verhogen. Waarom? "Politiek gaat over keuzes. Over belangrijke keuzes. Het is goed om daar op jonge leeftijd mee te beginnen."

80 procent

Of de cadeaus een bijdrage hebben geleverd aan de opkomstcijfers is onduidelijk, maar feit is dat jongeren massaal kwamen opdagen. In totaal rond de 80 procent. Vier jaar geleden was dat 76 procent, volgens een peiling van het Nationaal Kiezersonderzoek. In totaal kwam bij deze verkiezingen bijna 83 procent van de stemgerechtigden opdagen.