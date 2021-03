Marcel en zoontje strijden voor fietspad in Lego-land: 'Waarom is dat er nog niet?'

De familie Steeman is een echt 'lego-gezin', zo zeggen ze zelf. De hele zolder ligt vol met steentjes waar vader Marcel na het werk graag samen met zijn zoon Dorus (10) de grootste creaties in elkaar zet. Ook de vrouw en dochter van Marcel doen graag mee. Twee andere familieleden zouden ook wel willen, maar mogen helaas niet. "Nee, voor onze twee katten is de zolder absoluut verboden terrein", vertelt Marcel lachend.

'Waar moet dat fietsje rijden?'

Het is duidelijk dat het gezin groot fan is van de speelgoedbouwsteentjes. Toch is er één ding wat hen niet bevalt: er zijn geen fietspaden verkrijgbaar in de legowereld. "Daar zitten we al sinds 2015 mee, toen Dorus voor zijn vierde verjaardag voor het eerst 'grote-mensen-lego' kreeg. Hij zette een fietsje in elkaar, maar vroeg aan mij waar dat fietsje dan moest rijden."