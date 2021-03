Kan Jesse Klaver aanblijven? 'Ik vind dat hij bij zichzelf te rade moet gaan'

'Gewoon kut'

Ook een prominente GroenLinkser, die niet met naam genoemd wil worden, noemt de uitslag 'gewoon kut', en is niet blij met de door Klaver en zijn team gevoerde campagne. "Ik denk dat het voor heel veel kiezers niet duidelijk was waarom je op GroenLinks moest stemmen. Als klimaat je belangrijkste thema is als partij, waarom heb je het daar dan niet meer over?"

Vooral de houding van Klaver en die van zijn campagne die gericht is op samenwerking, zorgde voor onduidelijkheid waar de partij voor staat. Zo maakte GroenLinks reclame met een poster met de voornamen van de linkse politici waarmee samengewerkt moest worden. 'Meer Lilian & Lilianne & Sigrid & Jesse, meer GroenLinks'.

"Je kan je afvragen wat die poster met al die namen bijdraagt aan het succes van GroenLinks."

'Eerst goed onderzoek'

Ook de socialmediacampagne via onder meer TikTok kan op weinig begrip rekenen. "Haal je daar nou mensen mee binnen?" Daarnaast is er ontevredenheid hoe er in de partij werd omgegaan met de kwestie-Kauthar, de nummer 9 die in verband werd gebracht met de Moslimbroederschap.

"Over het verloop van de campagne was al meer ontevredenheid. Dat is ook aangekaart. En vandaag wordt dan gezegd door Klaver: het is een pijnlijk verlies, maar we gaan wel door. Er zou eerst een goed onderzoek moeten komen, en dan kijken we wat daar uitkomt."