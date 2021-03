Illegale hondenhandel met 21 puppy's opgerold in Vriezenveen

Tegen de man en de vrouw wordt proces-verbaal opgemaakt. Ook tegen de 66-jarige verhuurder van de schuur wordt proces-verbaal opgemaakt, omdat de politie een jachtgeweer en een stroomstootwapen vond die van hem waren. De wapens zijn in beslag genomen.

De NVWA waarschuwt mensen die een hond willen kopen om goed op te letten of alle papieren kloppen, of het dier gezond en ingeënt is. Volgens de dienst is de vraag naar honden groter geworden door de lockdownmaatregelen en komen er nog veel misstanden voor.