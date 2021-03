Lisa (D66) eerste transgender persoon in Kamer: 'Belangrijk en historisch'

De drang om de politiek in te gaan, ontstond tijdens haar transitie. "Ik leefde eerst als een hoogopgeleide witte man. Hoogopgeleid en wit ben ik nog steeds, maar ik merkte wel al snel dat sinds ik een vrouw ben, een transvrouw, er minder ruimte voor mij is in de samenleving. En dat er meer groepen mensen zijn voor wie dat geldt. Door mijn transitie heb ik heel concreet gemerkt dat sommige groepen minder ruimte en minder kansen krijgen, en dat vind ik niet oké."

Spannend

Ze volgde de uitslagenavond gisteren via Zoom, met de rest van de partijleden. "Het was heel spannend, maar toen ik bij de eerste exitpoll hoorde dat we 27 zetels hadden, stond ik met mijn oren te klapperen. Natuurlijk wist ik dat er nog een onzekerheid inzat, maar omdat ik op plek 22 stond, dacht ik wel meteen: dit betekent dat ik de Kamer in ga."

En daar kreeg ze gelijk in. De partij van Van Ginneken stevent volgens de laatste exitpoll af op 24 zetels.