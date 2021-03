Rutte kan vier jaar door, 'grote zilveren medaille voor D66'

De formatie dan. Samen hebben de VVD en D66 al 60 zetels. Met CDA erbij zou dat 75 worden. Maar die partij verloor, na de 19 zetels in 2017. "Het CDA zal zijn knopen moeten tellen, maar ze zullen wel mee willen doen in de coalitie."

Misschien wel een vierde partij

Eerder leek het erop dat de drie partijen al genoeg zouden hebben voor een meerderheid, maar dat is nu niet het geval. Als dat zo blijft, is een vierde partij nodig. Frits Wester had eigenlijk sowieso een vierde partij verwacht, ook als dat niet nodig was geweest. "Ik verwacht er een linkse partij bij, ook om D66 meer comfort te geven. Dan kom je uit bij de PvdA of GroenLinks."