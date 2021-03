Deze kleine partijen halen de Tweede Kamer (en deze niet)

Ook Joost Eerdmans van JA21 is blij. "Dit is gewoon geweldig. Wij komen er gewoon in met drie." En ook Caroline van der Plas, lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging (BBB) is 'gigablij'. "Mensen hebben ons belachelijk gemaakt en gekleineerd", aldus Van der Plas. "Maar wij hebben er altijd in geloofd."

BIJ1: 'We zijn uit noodzaak ontstaan'

En dan dus nog BIJ1. Sylvana Simons lijkt in de kamer te komen en dat noemt ze broodnodig. "Als je onze politiek in een links land zou voeren, dan zouden we niet nodig zijn. We zijn echt uit noodzaak ontstaan."