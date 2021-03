Exitpoll: weg lijkt vrij voor coalitie VVD, D66 en CDA

De VVD en D66 lijken de grote winnaars te zijn geworden van de Tweede Kamerverkiezing. In de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS is de VVD de grootste met 36 zetels, D66 is de tweede partij met 27 zetels. CDA zakt naar 14 zetels en is samen met GroenLinks de grote verliezer.

Als deze exitpoll ook de uitslag wordt, dan zouden VVD, CDA en D66 kunnen reageren. Ze komen dan samen om 76 zetels. In 2017 had de VVD nog 33 zetels, en D66 19 zetels. Een winst dus van twee en acht zetels. Verlies bij CDA, GroenLinks, SP en PVV De verliezers van de verkiezingen lijken nu vooral het CDA, GroenLinks en de SP. Het CDA kreeg vier jaar geleden 19 zetels, maar krijgt er nu 14. GroenLinks en de SP gaan van 14 zetels naar 8. De PVV van Geert Wilders verliest ook. Zij gaan van 20 naar 17 zetels. Ook winst is er voor Forum voor Democratie (van 2 naar 8) en voor de nieuwe partijen Volt (3), JA21 (3), BoerBurgerBeweging (1) en BIJ1 (1). Uitslagen de komende uren De uitslagen worden in de komende uren per gemeente gepresenteerd. In 2017 zat de exitpoll van Ipsos er zes zetels naast, de organisatie heeft al gezegd dat het dit jaar door corona misschien wel meer kan zijn.