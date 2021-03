Zo laat kun je vanavond de uitslagen verwachten (en zo laat waren ze er in 2017)

00.00 - de voorlopige prognose

Rond middernacht komt ANP met een voorlopige prognose van het aantal zetels voor iedere partij in de kamer. Dit zal nog niet de definitieve verdeling van de zetels zijn, want het kan nog een paar zeteltjes veranderen. De voorlopige prognose wordt gedaan op basis van de uitslagen van ongeveer 100 gemeenten.

Ben je een nachtbraker en wil je niets missen? Dan zou het lang kunnen duren. De definitieve prognose komt wellicht later in de nacht, maar dat is onzeker. Vorige keer in 2017 moesten rond 5 uur in de nacht nog tientallen gemeenten hun uitslagen inleveren, en dus kwam de échte uitslag pas een dag later. Misschien toch maar even gaan slapen dan en morgenvroeg gelijk checken bij RTL Nieuws, online of op tv.