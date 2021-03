Een jaar corona in de verpleeghuizen: 'Ik heb me zo eenzaam gevoeld'

Hij herinnert zich nog goed hoe de coronacrisis begon in het woonzorgcentrum. "We wisten nog zo weinig van het virus, en er was landelijk een tekort aan beschermingsmiddelen. We probeerden afstand te houden, maar onze cliënten begrepen daar niets van, dus dat lukte niet altijd. Soms willen ze je hand vasthouden, of moet je ze ondersteunen bij het lopen."

Besmet tijdens werk

Ondanks de genomen maatregelen vonden al snel de eerste besmettingen plaats. Ook Ronald werd ziek. "Ik zat tegenover een cliënt bij het avondeten, die ineens heel hard begon te hoesten. Ik denk dat ik het zo heb opgelopen."

Hij ging in quarantaine en was een aantal dagen flink ziek, maar genas. "Ik was vooral bang om mijn kinderen, die in de risicogroep zitten, aan te steken. Maar dat is gelukkig niet gebeurd."

Ronald zag tijdens zijn werk veel bewoners ziek worden, enkelen van hen overleden na een coronabesmetting. "Normaal gesproken vormen we met de medewerkers een soort erehaag als een bewoner overlijdt. Nu ging dat allemaal anders. Ze werden opgehaald door mensen in witte pakken. Het ging allemaal heel snel en steriel."

'Waar blijven mijn kinderen?'

Ronald beschrijft hoe de coronacrisis voor eenzaamheid en verwarring zorgde voor de bewoners. Familieleden mochten in die eerste periode niet meer op bezoek komen. "Veel bewoners met dementie begrepen niet wat er aan de hand was. 'Waar is mijn man? Waar blijven mijn kinderen?', vroegen ze me vaak, omdat er maar niemand op bezoek kwam. Dat was hartverscheurend."

Het was een zwaar jaar, maar sinds alle bewoners en medewerkers (die dat wilden) gevaccineerd zijn, leven de cliënten weer een beetje op, zegt Ronald. "Ze mogen weer meer bezoek ontvangen, en dat doet ze zo goed. Je ziet dat ze rechterop gaan zitten, ze stralen weer."

Ochtendgymnastiek

Ook Ronald zelf is blij dat er langzaam maar zeker steeds meer kan. "We houden voorlopig nog afstand en dragen mondkapjes, maar voor mij als activiteitenbegeleider is het wel heel fijn dat we weer wat meer mogen." Een mijlpaal was voor hem de ochtendgymnastiek. "Gewoon, met de bewoners een beetje bewegen en zwaaien vanuit de stoel, en overgooien met een bal. Dat dat weer kan, maakt me zo blij."