Corona grijpt om zich heen in Noord-Holland: ziekenhuizen stromen over

Code zwart is het scenario waarin er meer patiënten zijn dan bedden, een scenario waarin keuzes over wie wel, en wie niet behandeld wordt. "Ik wil mensen geen angst aanjagen maar het is aan de andere kant hope for the best aan de andere kant prepare for the worst", zei Van Ark vanochtend bij Radio 1.

Rond Hoorn gaat het mis

Vooral in Noord-Holland gaat het op dit moment niet goed. Dat is goed te zien in de grafiek hieronder. Je ziet het aantal gemelde ziekenhuisopnames per gemeente per 100.000 inwoners in de laatste drie weken. Het is niet gezegd dat deze mensen ook allemaal zijn opgenomen in de regio, maar het geeft een duidelijk beeld.

In Hoorn gaat het om 72,3 gemelde ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners. In Volendam om 69,1 opnames per 100.000 inwoners en in Purmerend, ook in de buurt Hoorn, om 76,3 ziekenhuisopnames. De regio kleurt zwart op de kaart en er is maar één gemeente die ook zwart is: Vlissingen.