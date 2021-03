Stemmen in verkeerde envelop toch geldig, procedure aangepast

"Op die manier is het stemgeheim gewaarborgd", schrijft minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. "Gelet op de adviezen van de Afdeling advisering Raad van State en de Kiesraad stel ik voor om de beschreven procedurele werkwijze te volgen."

7 tot 8 procent fout

De bedoeling was eigenlijk dat stempluspas en stembiljet in een aparte envelop zouden worden opgestuurd, maar rond de 7 a 8 procent van de mensen ging daarmee de mist in, zo bleek.