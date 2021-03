Deze mensen mogen nu al stemmen. Druk is het niet (en dat is precies de bedoeling)

Hier is bijvoorbeeld een stemmal in braille aanwezig, samen met audio-ondersteuning die de gebruiker door het stemproces leidt. Ook zijn er stemhokjes die lager zijn voor mindervaliden, er is veel ruimte in het lokaal en ook is er een stemhokje waar mensen nog even kunnen oefenen.

'Mensen soms zenuwachtig'

Waarom nog even oefenen? "Mensen die hier komen zijn toch soms wat zenuwachtig", zegt ervaringsdeskundige Esther Döll. Ze is zelf slechtziend en hielp mee bij de totstandkoming van het stemlokaal. En dat was best een heel proces. Want ook voor mensen met een beperking gelden uiteraard de coronaregels. "Ik kan niet lezen wat er op de grond staat. Een gele kleur betekent nu dat er afstand gehouden moet worden. Dat kan ik wel net zien."