Mahmoud, Ylin en Marco stemmen voor het eerst: 'Daarna vieren we feest'

Hij voelt het racisme minder, maar heeft wel last van homohaat. "Als ik met een man hand in hand over straat loop, kijk ik altijd achterom. Vroeger kon ik zoenen op straat, als ik dat nu doe, word ik bespuugd. Dat heeft veel impact en daarom wil ik dat mensen met een andere cultuur die Nederland binnenkomen, onze normen en waarden respecteren."

Hogere straffen

"Ik denk dat als alle immigranten van welk land dan ook de normen en waarden van Nederland in acht nemen, cultuurverschillen geen probleem gaan worden en dat iedereen zich veilig voelt. Educatie kan hier aan bijdragen, want met het beheersen van alleen de Nederlandse taal in woord en geschrift, zijn we er niet."

"Wat mij betreft mogen de straffen hoger en mag er meer blauw op straat om de binnenstad veiliger te maken. En ik wil immigratie pas toelaten als er educatie aangekoppeld is. Dat zegt ook Annabel Nanninga. Zij is eerlijk en zegt in duidelijke bewoording waar het op staat. Daarom krijgt zij mijn stem."