In hals gestoken agent Groningen verkeert buiten levensgevaar

De agent die woensdagavond in Groningen meerdere keren in zijn hoofd en hals is gestoken, is buiten levensgevaar. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Het onderzoek naar de twee vermoedelijke daders is nog steeds volop gaande.

Inmiddels zijn er bij de politie ruim vijftig tips binnengekomen, nadat gisteravond de beelden werden gedeeld van de mannen die ervan worden verdacht betrokken te zijn geweest bij het aanvallen en verwonden van twee agenten. Lees ook: Geschokte politie start klopjacht op daders na neersteken van agent Het incident gebeurde woensdagavond na 22.00 uur. De agenten wilden twee jonge mannen controleren in verband met de avondklok. Scherp voorwerp Na het aanspreken van het tweetal werden de agenten vrijwel direct aangevallen. Een verdachte stak één agent meerdere keren met een scherp voorwerp. De andere agent raakte lichtgewond en heeft intussen het ziekenhuis verlaten. De verdachten gingen er na het incident lopend vandoor en lieten twee fietsen en een bruine Adidas-pet achter. Volgens de politie gaat het om twee witte jongens, van wie er één Engels sprak. De pet die werd achtergelaten, en de verdachten. © Politie Ze waren donker gekleed, één had een opgerolde muts. De andere heeft krullend haar en had een rugzak bij zich. Het tweetal raakte mogelijk zelf ook gewond bij het incident, omdat de agenten bij de confrontatie geweld gebruikten om zich te verdedigen.