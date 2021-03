Leraren besmet, klassen in quarantaine: 'Je hebt ouders die dit onzin vinden'

De keerzijde van de heropening

De Vries somt op hoe afgelopen donderdag er in de andere klassen uitzag. "Groep 1 en 2 zitten met hun juffen in quarantaine, zij geven les op afstand. Groep 3 is net uit quarantaine, maar de juf zit net in quarantaine en geeft de klas digitaal les. Een assistent is haar ogen en handen in de klas. Groep 4 heeft een invaller, gelukkig dezelfde als vrijdag. Groep 5/6 heeft een stabiele oplossing, een invaller voor langere tijd."

De Vries verkiest dit dagelijkse gepuzzel boven het thuisonderwijs, maar kan niet ontkennen dat de situatie voor onrust zorgt.

"Als directeur krijg ik te maken met alle meningen die er zijn. Je hebt ouders die quarantaine onzin vinden en ouders wie het niet streng genoeg kan zijn. 'Waarom is de school niet dicht', vragen zij zich af. Wij proberen steeds goed te kijken wat het risico is en volgen de GGD hierin. De inschatting nu is dat er voor de andere klassen geen gevaar is."

Leraren op school besmet

Wat hij 'heftig' vindt, is dat zijn twee medewerkers zeer waarschijnlijk op school besmet zijn geraakt. "De GGD heeft gezegd dat dit aannemelijk is."