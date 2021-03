Lockdownpuppy's op cursus: lange wachtlijsten, maar wel hard nodig

"Neem je hond mee naar de winkelstraat, een busstation, een dierenwinkel, een schoolplein of als je op visite gaat. Zo went je pup aan dat soort plekken. Dat is juist in die eerste maanden heel belangrijk. Als honden te prikkelarm worden opgevoed, en dus te weinig meemaken, kunnen ze angstig worden op latere leeftijd."

Bij de Hondenacademie in Waalwijk is de een wachttijd voor een cursus gemiddeld een maand. "Maar nu is het nog drukker dan normaal, we hebben echt al veel mensen moeten teleurstellen. Er is een enorme toeloop van lockdownpuppy's."

Puppycursus via Zoom

Ondanks de maatregelen gaan de cursussen toch in aangepaste vorm door. "We werken in kleine groepjes van twee, en doen een aantal lessen van de cursus online. Ook hebben we zoommeetings met meerdere cursisten bij elkaar om eventuele problemen te bespreken, en filmen we voortaan de lessen, zodat cursisten die terug kunnen kijken."