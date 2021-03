'Haar baan was haar alles, maar kostte haar het leven'

"We gingen samen in quarantaine, want ik bleek het virus inmiddels ook bij me te dragen. De eerste dagen kwamen we met hangen en wurgen door, maar toen Ciska op vrijdag 13 november uit bed ging om even naar het toilet te gaan, viel ze flauw. Ik heb haar opgeraapt, waarna ze gelukkig weer een beetje bijkwam. Toen de ambulance aankwam had de ambulancebroeder geen goed nieuws. Het zuurstofgehalte in Ciska haar bloed was nog maar 77 procent.

Ze werd daarom in het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam aan het zuurstof gelegd. Omdat ik ook besmet was, mocht ik daar niet bij zijn. Helaas ging het al snel slechter met haar en moest ze worden overgebracht naar de intensive care. In Rotterdam was geen plek, dus werd ze naar Zoetermeer gebracht. Ze stond erop dat we nog even zouden videobellen voordat ze in coma zou worden gebracht, gelukkig heb ik haar daarom nog even kunnen zien.

Ik huilde aan een stuk door, het was erg emotioneel. 'Het komt goed', zei ze tegen me. 'Niet huilen.' Toen hebben ze haar in slaap gebracht."