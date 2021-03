Rutte: rond Pasen nieuwe stappen, deze lockdown houden we niet nog 4 maanden vol

Nu geldt nog het dringende advies om in Nederland te blijven. Dat reisadvies geldt tot ten minste 15 april. Volgens Rutte snakt iedereen ernaar om er weer even tussenuit te kunnen. "Laten we hopen dat er dan ook op dit punt iets meer kan."

Zwemles

Vanaf 16 maart zijn er een paar kleine versoepelingen mogelijk, zo mogen kinderen dan weer naar zwemles en mogen volwassenen weer in groepjes van 4 buiten sporten.

Winkels mogen straks weer wat meer klanten ontvangen en verpleeghuisbewoners mogen niet één, maar twee bezoekers per dag ontvangen.

Derde golf

De komst van de derde coronagolf is weliswaar vertraagd, maar nog steeds zien de vooruitzichten er niet goed uit. Dat zegt demissionair coronaminister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie.