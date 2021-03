Gezondheidsraad: zet AstraZeneca-vaccin ook in bij 65-plussers

Uit onderzoek blijkt dat de immuniteit van mensen die corona gehad hebben, ten minste een half jaar aanhoudt.

Ook blijkt dat één dosis vaccin bij hen binnen die 6 maanden voor een flinke verhoging van de opgebouwde antistofniveaus zorgt, staat in het advies van de Gezondheidsraad dat zojuist gepubliceerd is.

Tweede prik niet uitstellen

De vaccins die nu worden ingezet in Nederland bestaan uit twee doses. Het ministerie had de Gezondheidsraad gevraagd of het mogelijk is om de tweede prik uit te stellen of te laten vervallen, maar dat vindt de gezondheidsraad geen goed idee.

"Dat kan namelijk leiden tot onvoldoende bescherming en daardoor tot ziekte en het ontstaan en verspreiden van virusvarianten."

AstraZeneca ook bij ouderen

Over het AstraZeneca-vaccin adviseerde de raad eerder om dat in te zetten tot 65 jaar. Recent wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat het ook bij mensen boven de 65 jaar goed werkt. De Gezondheidsraad adviseert daarom om het ook voor die groep in zetten.

Steeds meer EU-landen geven het coronavaccin van AstraZeneca ook aan ouderen. Buurlanden Duitsland en België besloten daar de afgelopen dagen al toe en inmiddels hebben ook Zweden en Denemarken die stap gezet. In Nederland had het ministerie van Volksgezondheid de Gezondheidsraad daarom om advies gevraagd.