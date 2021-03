Regenpakken uit de kast: veel regen en wind op komst

Volgens Schambergen is dit geen bijzonder weer voor de tijd van het jaar. "We spreken niet voor niets over maartse buien. En de uitdrukking maart roert zijn staart komt ook ergens vandaan. De afgelopen jaren zijn we verwend met hele zachte lentes, en de afgelopen weken werden we natuurlijk ook verwend. Maar dit is typisch Nederlands weer voor de tijd van het jaar. Het wordt ook gewoon zo'n 9 à 10 graden, heel normaal voor maart."

Boeren blij

En volgens Schambergen is het niet alleen vervelend. "Voor de natuur is dit veel beter. De voorgaande jaren waren heel droog, mede door een droog voorjaar. Dit jaar was de sneeuw al goed voor de grondwaterstanden, en ik denk dat boeren en natuurorganisaties blij zijn dat er nu nog wat water bij komt. We weten nog niet hoe droog de rest van dit voorjaar wordt, dus alles wat nu valt, is mooi meegenomen."