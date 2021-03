Kind (5) in Staphorst overleden na ongeluk met auto

In Staphorst is vandaag een kind van vijf overleden na een ongeluk met een personenauto. Het kind was op een step, laat de politie weten.

Het ongeluk gebeurde iets na 19.00 uur aan het Geerligsland in Staphorst. Hulpdiensten probeerden het kind nog te redden. Dat was tevergeefs en het kind overleed ter plekke, meldt de politie. Onderzoek De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.