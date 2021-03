Bibian Mentel (48) overleden, de sportvrouw van wie iedereen hield

En die veerkracht had ze nodig, want kanker hoorde al sinds de eeuwwisseling bij haar bestaan. In totaal werd ze vijftien keer behandeld, de zestiende keer was er geen plan dat haar nog kon redden.

Bijna Olympische Spelen

Even terug naar de jaren 90. Mentel was een begenadigd snowboardster. Daar begon ze begin jaren 90 mee, maar ze bleek al snel zo goed, dat ze haar studie rechten ervoor opgaf. Misschien waren de Olympische Spelen in Salt Lake City in 2002 zelfs wel haalbaar.