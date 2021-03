Lockdown zeker met 2 weken verlengd, terrassen op z'n vroegst eind maart open

Er wordt binnen het kabinet nog wel overlegd over mogelijke versoepelingen. Er ligt een plan om de terrassen weer voorzichtig open te kunnen doen, maar het is nog allerminst zeker of dat ook gaat gebeuren. De komende weken hoeven we daar zeker nog niet op te rekenen, dat gebeurt op z'n vroegst eind maart, zeggen bronnen.

Winkels en hoger onderwijs

In de winkels blijft het de komende tijd vermoedelijk hetzelfde zoals nu en ook voor het hoger onderwijs zijn nog geen versoepelingen te verwachten.