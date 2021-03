Onderzoek: doodschieten chimpansees Dierenpark Amersfoort was enige optie

Gebruik van een vuurwapen was 'de enige en juiste interventie', stellen de onderzoekers. Verdoven zou te lang duren. Om de apen te kunnen vangen onder een net of ze te taseren, moesten medewerkers te dicht bij de dieren komen, waardoor ze in groot gevaar zouden komen.

'Binnen paar minuten in woonwijk'

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen wat de medewerkers van het park in november al stelden. Dierenverzorger Marjo Hoedemaker kende de apen al jarenlang. Hij zei toen: "Je kunt beter een leeuw of een tijger los hebben lopen dan een chimpansee. Ze kunnen zich net zo makkelijk door de bomen voortbewegen als over de weg. Binnen een paar minuten kunnen ze het park uit zijn en in een woonwijk verdwijnen. Dat moesten we koste wat het kost voorkomen."