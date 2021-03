'Hij lag met een glimlach in de kist, het was goed zo'

"Want waar heit in de eerste golf ongeschonden bleef, kreeg Covid-19 hem in de tweede golf wel te pakken. We weten nog steeds niet hoe, of waar, maar halverwege januari kreeg hij de eerste klachten. Hij voelde zich niet fit, moest overgeven en had diarree. Het leek op een gewone griep, maar voor de zekerheid liet hij zich toch testen.

Op 12 januari kwam de uitslag: helaas, positief. Omdat ik niet om de hoek woon - een uur rijden - belden we die week iedere dag via beeldbellen. Het leek redelijk goed te gaan en zelf zei hij nog: 'Als het zo afloopt, mag ik in mijn handen knijpen.'

Heit had een fantastische huisarts, ze kwam die week meerdere keren langs voor een controle. Het zuurstofgehalte in zijn bloed bleef iedere keer steken op zo'n 90 procent. Lager mocht absoluut niet, dan zou hij naar het ziekenhuis moeten. Maar voor nu leek het goed te gaan."