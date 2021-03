Een feestje om te testen of het veilig kan: 'Gaaf en onwerkelijk'

'Onwerkelijk in deze tijd'

In de rij voor de Ziggo Dome zit de sfeer er al goed in. "Ik heb er heel veel zin in, het is inmiddels zo lang geleden", zegt Mark (24) uit Alkmaar. "Het gevoel dat je zometeen weer kan feesten is echt super. Het is zo onwerkelijk om dat in deze tijd te kunnen doen", vertelt hij. "De hele sfeer eromheen is al genieten, het gevoel om weer te kunnen feesten."

"Gewoon even weg uit de dagelijkse sleur", vult Marissa (23) aan, met wie Mark naar het feest gaat. "We gaan voor ons gevoel even een beetje terug naar het oude leventje."