'Mijn vader moest en zou bij mijn moeder blijven, het heeft hem zijn leven gekost'

"Laat ik beginnen met vertellen dat vorig jaar januari mijn broertje is overleden, hij had darmkanker en was slechts twee maanden ziek. Mijn moeder was toen nog licht dementerend, maar in de periode dat mijn broertje stierf is het hard achteruit gegaan met haar. Een week na zijn uitvaart is mijn moeder daarnaast gevallen en brak ze haar heup. Ze kwam in een delier terecht en het ging steeds slechter.

Daarom moesten mijn vader en moeder van hun appartementje, waar ze pas net woonden, verhuizen naar een verzorgingshuis. Mijn vader zag daar als gezonde man ontzettend tegenop. 'Ik hoor nog niet tussen de bejaarden', zei hij. Maar het was de enige manier om samen te blijven, en daar had hij alles voor over. 'Al zouden ze mij in een kippenhok zetten, ik vind alles goed, als we maar bij elkaar blijven', had hij gezegd.

En ondanks dat hij er dus niet zo'n zin in had, had hij het binnen een week helemaal naar zijn zin daar. Hij vond het geweldig om te zien hoe hard de verpleegkundigen daar werkten en zorgden voor zijn vrouw. Hij vond dat zo fijn, dat hij bijna iedere avond om half tien zijn airfryer aanzette. Alle mensen die aan het werk waren, konden dan langskomen en kiezen tussen een kroket, frikandel of kaassoufflé. De verpleegkundigen vonden het geweldig. 'Even naar cafetaria 306', zeiden ze tegen elkaar, refererend aan het kamernummer van mijn vader en moeder."