RIVM: vooruitzichten niet goed, maar effecten vaccineren worden (langzaam) zichtbaar

In bijna alle leeftijdscategoriën steeg het aantal besmettingen, behalve bij de 70-plussers. Daar nam het aantal besmettingen licht af, van 130,94 besmettingen per 100.000 mensen naar 125,02 besmettingen. Natuurlijk zijn nog niet alle 70-plussers gevaccineerd, maar het RIVM neemt alle 70-plussers mee als één leeftijdscategorie.

Ook in verzorgingshuizen nam het aantal nieuwe besmettingen af. Dit wijst er volgens het RIVM op dat de eerste effecten van het vaccineren zichtbaar worden.

Meer positieve testen

In totaal zijn er in de afgelopen week 31.984 positieve testresultaten geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds eind januari, en een toename van 7 procent ten opzichte van vorige week, toen meldde het RIVM nog 29.977 nieuwe positieve testen per week.

De afgelopen maand schommelde het aantal positieve testen tussen de 24.000 en bijna 30.000 per week. Het is lastig om de besmettingscijfers met elkaar te vergelijken omdat er in de afgelopen weken storingen waren, en dat testlocaties een paar keer gesloten werden vanwege het barre winterweer.