Persoonsverwisseling: moord op Nijmeegse klusjesman Mehmet (49) was vergissing

Het gaat om een vergismoord, bevestigt de politie na berichtgeving door De Telegraaf.

Persoonsverwisseling

Een politiewoordvoerder laat weten dat in een maandenlang onderzoek de gangen van het slachtoffer zijn nagegaan. Daarbij is geen enkele aanwijzing gevonden dat hij betrokken was bij criminele activiteiten. "Gezien de brute wijze waarop hij om het leven is gebracht, gaan we er daarom vanuit dat hij het slachtoffer is geworden van een persoonsverwisseling."

De daders van de liquidatie reden eerst in een witte Volkswagen Transporter en zijn vermoedelijk overgestapt in een zwarte Renault Megane. Die werd in de nacht van 6 op 7 juli in Zaanstad in brand gestoken achtergelaten.

Opsporing verzocht

Half juli vorig jaar kwam de zaak aan bod in Opsporing Verzocht. Komende week wordt in het opsporingsprogramma opnieuw aandacht gevraagd voor het onderzoek.

Bekijk hier de uitzending van vorig jaar juli terug: