Een jaar besmettingen, doden en nu prikken: dit zijn de cijfers

Prikken

Gelukkig zijn we in de fase gekomen dat we ook iets terug kunnen doen tegen het virus. Sinds het begin van het jaar worden mensen gevaccineerd. De uitwerking daarvan zal volgens minister Hugo de Jonge niet lang op zich laten wachten. Maar hoe ver zijn we?

In totaal zijn er op dit moment 1.169.302 prikken gezet. Let op: het gaat om prikken. Bij veel van de vaccins zijn twee prikken nodig voordat iemand helemaal beschermd is. Dat is het geval bij alle vaccins die tot nu toe goedgekeurd zijn.

Dit cijfer is een berekening die het RIVM maakt voor zorginstellingen. Het gaat dus om een schatting, omdat het aantal gezette prikken vaak later wordt doorgegeven. Hier werden de prikken gezet: