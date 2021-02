Testfestivals razendsnel uitverkocht: 'Eindelijk weer dansen in de zon'

"Ik zat met 4 apparaten klaar", vertelt ze. "Ik ben zóóó blij! Het is super dat het gelukt is. Al moet ik in een astraunautenpak, het maakt me niet uit wat ik er allemaal voor moet doen. Ik ben gewoon heel blij dat ik er bij kan zijn."

Tessa had pech

Tessa (18) uit Loenen had minder geluk bij de kaartverkoop. Of eigenlijk gewoon pech. "Mijn twee beste vriendinnen hebben kaartjes weten te scoren voor het popfestival op 14 maart, maar mij is het niet gelukt om een kaartje te kopen."

Toch had ze wel echt haar best gedaan. "Ik zat klaar met drie telefoons en twee laptops." Maar het mocht niet baten. "Ik baal heel erg. Mijn laatste concert was op 2019. Dit evenement gaf echt weer even een beetje hoop."

Verheugd op samenzijn met vriendinnen

Op de line-up van het Back To Live-popfestival staan onder andere Chef’Special, Maan, Jett Rebel en Bilal Wahib. "Super leuk, natuurlijk. Maar eigenlijk had ik me het meeste verheugd op het samenzijn met mijn vriendinnen en het gevoel dat je krijgt als je luistert naar live-muziek. Want dat is gewoon te lang geleden."

Hoewel ze haar kansen niet hoog inschat, heeft ze toch nog een beetje hoop. "Ik hoop echt dat iemand misshien zijn kaartje aan me wil verkopen, zodat ik toch met mijn vriendinnen meekan. Diegene is dan echt mijn redder in nood."