Eerste lenteweek viel nog nooit zo vroeg (maar het wordt weer frisser)

En ook vandaag is het weer erg zacht, zegt Schambergen. "Vandaag wordt de warmste dag van de week. Op sommige plekken kan het wel 20 graden worden."

Warmste winterdag ooit?

En daarmee is er een goede kans dat er nog meer bijzondere records sneuvelen. Zoals de vroegste regionale warme dag ooit gemeten. "Daarvoor moet de temperatuur vandaag ergens in Nederland boven de 20 graden uitkomen."

En als het vandaag ergens 20,6 graden wordt, dan is het ook de warmste winterdag ooit gemeten. Het oude record staat in 2019, toen werd het op 27 februari 20,5 graden in Arcen.

Schambergen: "Er is zeker een goede kans dat we dat vandaag rond een uur of 15:00 uur gaan verbreken in het zuidoosten van Nederland. Het wordt spannend, maar als de zon goed zijn best blijft doen, kan het gebeuren."

Bekijk hier de actuele temperatuur in Nederland: