RTL Verkiezingsdebat is zondag vuurdoop voor Hoekstra en Kaag

Wat willen VVD, PVV, CDA, D66, SP en GroenLinks op het gebied van klimaat, economie, diversiteit en uiteraard de corona-aanpak? In het RTL Verkiezingsdebat gaan de partijleiders van de zes grootste partijen hier zondag 28 februari over in discussie. Gebarentolken zorgen ervoor dat het debat voor iedereen te volgen is.

Het RTL Verkiezingsdebat (#RTLdebat) is traditioneel het eerste live-tv-debat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing. Wie eraan mag meedoen, wordt bepaald op basis van de prognose van de Peilingwijzer en het huidige aantal Kamerzetels. Dit keer zijn dat Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Lilian Marijnissen (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks). Voor Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag is dit de vuurdoop. Het programma 21.10 uur: voorbeschouwing door Eva Jinek op RTL 4, en op RTL Z met gebarentolk.

21.10 uur: backstageverslag door Antoin Peeters op rtlnieuws.nl en in de RTL Nieuws-app, inclusief beantwoording van kijkersvragen, duiding door politiek verslaggever Marieke van de Zilver en uiteraard het debat zelf.

21.25 uur: debat onder leiding van Frits Wester en Jetske Schrijver op RTL 4, rtlnieuws.nl en in de RTL Nieuws-app, en op RTL Z met gebarentolk.

23.15 uur: nabeschouwing door Eva Jinek op RTL 4, en op RTL Z met gebarentolk.

23.45 uur: RTL Nieuws op RTL 4. Het wordt een spannend debat, verwacht politiek commentator Frits Wester, die het debat samen met Jetske Schrijver gaat leiden. "We zitten midden in een ongekende pandemie die de samenleving op veel fronten keihard raakt. Juist nu zijn de keuzes die partijen maken van groot belang voor onze toekomst. Ook het feit dat de campagnes zich door corona meer dan ooit in de media afspelen, maakt het eerste debat voor alle partijen extra spannend." In gesprek met kiezers Nieuw dit jaar is dat een aantal kiezers politici rechtstreeks zal bevragen op een onderwerp dat hen persoonlijk raakt. Jetske Schrijver kijkt daarnaar uit. "Ik hoop daarmee de standpunten van de partijen concreter te kunnen maken voor onze kijkers." Lees ook: VVD, PVV, CDA, D66, SP en GroenLinks nemen deel aan het RTL Verkiezingsdebat Gebarentolken Ook nieuw is dat twee gebarentolken het debat en de voor- en nabeschouwing vanuit de studio in Hilversum live zullen vertalen, zodat iedereen alles kan volgen. De uitzendingen met gebarentolk zijn vanaf 21.10 uur te zien op RTL Z. Door de coronacrisis zal ook het stemmen er dit jaar heel anders uitzien dan normaal. Welke maatregelen er zijn om de verkiezingen ook dit jaar veilig te laten verlopen, legt politiek verslaggever Fons Lambie uit in onderstaande video: Bekijk deze video op RTL XL Drie dagen stemmen en meer stemlocaties in de buitenlucht, het zijn een paar van de maatregelen die dit jaar vanwege corona zijn getroffen. Tweede Kamerverkiezingen Op 15, 16 en 17 maart mag Nederland naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Een bijzondere stembusgang vanwege de corona-pandemie. Wat doen politici dit jaar om kiezers te overtuigen om op hen te stemmen? Lees hier alles over de strijd om de kiezer.