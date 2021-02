Suzan werd door haar moeder opgelicht: 'Ik heb tienduizenden euro's schuld'

Afspraak met ouders

Suzan ging in 2011 aan het hbo studeren. Commerciële economie. "Aan het begin van mijn studie is afgesproken dat mijn studielening van DUO naar mijn ouders overgemaakt zou worden. In mijn geval was dat zo'n 600 euro per maand. Hoog, omdat ik het volledige leenbedrag leende van DUO."

Is dat geen gekke afspraak? "Misschien. Maar ik was jong en mijn ouders hadden dit nu eenmaal besloten. Aan het eind van onze studies zou het geld weer vrijkomen om DUO af te betalen. Het gebeurt vaker dat mensen op deze manier het geleende studiegeld oppotten om te profiteren van de spaarrrente. Ik was nog jong en vertrouwde mijn moeder."

Geld verdwenen

Maar al het geld bleek dus verdwenen. Toen de gezinsleden hun moeder daarmee confronteerden, ging het snel bergafwaarts. "Mijn moeder bleek psychische problemen te hebben zonder dat we het wisten, en die verergerden. Verschillende keren werd ze opgenomen." Om de privacy van haar moeder te bewaren, wil ze daar verder niets over kwijt. "Mijn moeder heeft op een gegeven moment toegegeven dat het gezin niet het geluk was waar ze op hoopte. Maar een uitleg waarom ze dit ons heeft aangedaan, kreeg ik nooit."

Suzan en haar broer zijn in totaal voor 53.000 euro opgelicht. "En mijn vader ook nog eens voor tienduizenden euro's." Waar het geld naartoe is gegaan? "We hebben geen idee wat onze moeder ermee heeft gedaan. We hebben aan alles gedacht; zou ze gokken? Schulden hebben? Bedreigd worden? We weten het niet. Tot op de dag van vandaag."