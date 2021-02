'Het was een sluipmoordenaar, mijn moeder had geen schijn van kans'

"Er leek niets aan de hand, tot mijn moeder op 31 december ziek werd. Shit, is ze dan toch tijdens kerst besmet geraakt? Misschien wel door een van ons? Dat weten we tot op de dag van vandaag nog steeds niet, het kan op meerdere plekken gebeurd zijn.

Maar toch, de uitslag van de test die ze deed was duidelijk: besmet met het coronavirus. Dat vond ze heftig om te horen. Die dagen hadden we elke dag contact met haar, en zij had ook elke dag telefonisch contact met de huisarts. Mijn moeder was naar de huisarts altijd erg goed in het doen alsof alles prima ging, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo goed ging. Dat was ook dit keer het geval. Ze dronk niet meer goed, at niet meer goed, had al dagen koorts en het ging steeds slechter met haar.

Vrijdag kwam de wijkverpleegkundige langs. Dat gebeurde vaker, vanwege een ongeluk tien jaar geleden. Op verzoek van mij werd haar zuurstofgehalte nog even nagemeten. De meter gaf aan dat er niets aan de hand was: een pak van mijn hart, niet wetende dat die meter niet goed bleek te werken. Ik sprak mijn moeder nog even en ze zou lekker gaan slapen. Morgen zouden we weer met elkaar bellen om te kijken hoe het die dag zou gaan."